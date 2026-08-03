Москва3 авгВести.Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за последние сутки 651 дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 651 беспилотный летательный аппарат самолетного типаговорится в сообщении
Ранее Минобороны отчиталось, что силы ПВО уничтожили в небе над регионами России 131 БПЛА ВСУ в ночь на 43 августа.