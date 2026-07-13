МО РФ: силы ПВО за сутки сбили 12 авиационных бомб и 926 БПЛА

Средства ПВО за сутки сбили более 900 украинских беспилотников МО РФ: силы ПВО за сутки сбили 12 авиационных бомб и 926 БПЛА

Москва13 июл Вести.Российские средства ПВО за сутки сбили 12 управляемых авиационных бомб и 926 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб и 926 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сводке ведомства

По данным министерства, с начала проведения спецоперации силы ПВО уничтожили 180 451 беспилотник Вооруженных сил Украины, а также 665 зенитных ракетных комплексов противника.

Ранее также сообщалось, что средства ПВО за ночь ликвидировали 342 украинских беспилотника над территорией России.