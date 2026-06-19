Средства ПВО за неделю сбили более 3,9 тыс. беспилотников и 8 ракет "Фламинго"

Средства ПВО за неделю сбили более 3,9 тыс. беспилотников и 8 ракет "Фламинго" Средства ПВО за неделю сбили более 3,9 тыс. беспилотников и 8 ракет "Фламинго"

Москва19 июн Вести.Российские средства ПВО за неделю сбили более 3,9 тысячи беспилотников и 8 ракет "Фламинго", говорится в сводке Минобороны РФ.

В ведомстве сообщили, что также были уничтожены 89 управляемых авиабомб и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства Соединенных Штатов.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 89 управляемых авиационных бомб, 5 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, 8 крылатых ракет наземного базирования "Фламинго" и 3 909 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сводке

Ранее в министерстве также сообщали, что средства ПВО РФ за ночь ликвидировали 133 беспилотника ВСУ в небе над российскими регионами и акваторией Черного моря. Уточнялось, что вражеские дроны сбили в период с 20​​​.00 мск 18 июня до 7.00 мск 19 июня.