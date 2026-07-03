Москва3 июлВести.Средствами ПВО за неделю уничтожено 3 871 БПЛА ВСУ и три крылатых ракеты "Фламинго", говорится в сводке Минобороны РФ.
Уточняется, что противник также лишился 72 управляемых авиабомб и одной оперативно-тактической ракеты большой дальности.
Кроме того, отечественная система ПВО перехватила реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS американского производства.
В оборонном ведомстве также сообщили, что ВС РФ нанесли за неделю по Украине один массированный и пять групповых ударов. В результате работы российских военных были поражены предприятия ВПК Украины и другие околовоенные цели.