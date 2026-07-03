МО РФ: за неделю по Украине нанесены один массированный и пять групповых ударов

ВС РФ за неделю нанесли один массированный и пять групповых ударов по Украине МО РФ: за неделю по Украине нанесены один массированный и пять групповых ударов

Москва3 июл Вести.За прошедшую неделю по территории Украины нанесены один массированный и пять групповых ударов, говорится в сводке Минобороны РФ о ходе спецоперации.

Отмечается, что в результате ударов российской армии поражение нанесено предприятиям украинского ВПК, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, логистическим центрам, используемым украинскими военными.

Кроме, поражены военные аэродромы, места хранения безэкипажных катеров, склады боеприпасов, горючего, площадки сборки, хранения и подготовки к запуску беспилотников дальнего действия противника, а также пункты временной дислокации вооруженных формирований Украины и иностранных наемников.

Ранее военные эксперты проанализировали последствия удара ВС РФ по предприятиям в Киеве, отметив, что он был грамотно выстроен с тактической точки зрения.