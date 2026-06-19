Москва19 июнВести.Российская армия за неделю нанесла семь ударов по объектам оборонно-промышленного комплекса, топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры Украины в ответ на террористические атаки ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
За период с 13 июня ВС РФ нанесли один массированный и шесть групповых ударов, уточнили в ведомстве. Для нанесения ударов использовалось высокоточное оружие и ударные беспилотники.
Силы ПВО сбили 89 управляемых авиабомб, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS,, восемь крылатых ракет "Фламинго", а также 3909 БПЛА самолетного типа.
Помимо этого, за неделю ВС РФ освободили пять населенных пунктов.