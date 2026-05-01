Минобороны: ВС РФ за неделю нанесли пять групповых ударов по целям на Украине

ВС РФ за неделю нанесли массированный и 5 групповых ударов по целям на Украине Минобороны: ВС РФ за неделю нанесли пять групповых ударов по целям на Украине

Москва1 мая Вести.За неделю нанесены массированный и пять групповых ударов по целям на Украине в ответ на атаки по гражданским объектам, заявили в Минобороны РФ.

С 25 апреля по 1 мая в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными силами РФ нанесены массированный и пять групповых ударов говорится в сообщении оборонного ведомства

Удары нанесены в том числе высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). В результате поражены предприятия военно-промышленного (ВПК) комплекса Украины и связанные с Вооруженными силами Украины (ВСУ) объекты энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры.

Также в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Покаляное в Харьковской области.