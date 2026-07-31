Москва31 июлВести.Российские военнослужащие в течение недели нанесли один массированный и 15 групповых ударов по военным целям на территории Украины. Об этом сообщается в сводке Минобороны России.
Уточняется, что удары наносились ударными беспилотниками и высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования.
С 25 по 31 июля Вооруженными силами Российской Федерации нанесены массированный и 15 групповых ударовговорится в сообщении ведомства
В результате успешных атак поражение получили предприятия военной промышленности, логистические центры, а также объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые украинскими военными.
Ранее газета The Guardian сообщила, что на Украине впервые было атаковано предприятие американской компании Terminal Autonomy. По данным источников, там производились высокоточные беспилотники дальнего действия.