МО РФ: за неделю нанесен один массированный и 15 групповых ударов

Армия РФ за неделю нанесла 15 групповых ударов по военным целям на Украине МО РФ: за неделю нанесен один массированный и 15 групповых ударов

Москва31 июл Вести.Российские военнослужащие в течение недели нанесли один массированный и 15 групповых ударов по военным целям на территории Украины. Об этом сообщается в сводке Минобороны России.

Уточняется, что удары наносились ударными беспилотниками и высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования.

С 25 по 31 июля Вооруженными силами Российской Федерации нанесены массированный и 15 групповых ударов говорится в сообщении ведомства

В результате успешных атак поражение получили предприятия военной промышленности, логистические центры, а также объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые украинскими военными.

Ранее газета The Guardian сообщила, что на Украине впервые было атаковано предприятие американской компании Terminal Autonomy. По данным источников, там производились высокоточные беспилотники дальнего действия.