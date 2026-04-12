Москва12 апр Вести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за сутки 134 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, были уничтожены шесть авиабомб.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 управляемых авиационных бомб и 134 беспилотных летательных аппарата самолетного типа говорится в сообщении

Ранее в оборонном ведомстве заявили, что за минувшую неделю силы ПВО уничтожили три дальнобойные ракеты "Фламинго" и более 2,4 тысячи украинских беспилотников. Также система ПВО отразила атаку шести ракет большой дальности "Нептун".