Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 133 беспилотника ВСУ над регионами РФ

Силы ПВО за ночь уничтожили 133 беспилотника ВСУ в небе над Россией Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 133 беспилотника ВСУ над регионами РФ

Москва19 июн Вести.Силы противовоздушной обороны России в ночь на 19 июня перехватили и уничтожили 133 беспилотника ВСУ в небе над российскими регионами и акваторией Черного моря. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Уточняется, что вражеские БПЛА сбили в период с 20​​​.00 мск 18 июня до 7.00 мск 19 июня.

Украинские беспилотники перехватили над Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Орловской, Воронежской, Смоленской, Тульской, Ростовской и Рязанской областями, а также над Московским регионом.

Кроме того, дроны ВСУ ликвидировали в небе над Крымом и Черным морем.

Ранее в МО РФ сообщили, что днем 18 июня силы ПВО России уничтожили 234 украинских БПЛА.