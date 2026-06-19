Москва19 июнВести.Силы противовоздушной обороны России в ночь на 19 июня перехватили и уничтожили 133 беспилотника ВСУ в небе над российскими регионами и акваторией Черного моря. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Уточняется, что вражеские БПЛА сбили в период с 20.00 мск 18 июня до 7.00 мск 19 июня.
Украинские беспилотники перехватили над Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Орловской, Воронежской, Смоленской, Тульской, Ростовской и Рязанской областями, а также над Московским регионом.
Кроме того, дроны ВСУ ликвидировали в небе над Крымом и Черным морем.
Ранее в МО РФ сообщили, что днем 18 июня силы ПВО России уничтожили 234 украинских БПЛА.