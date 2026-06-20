МО РФ: в Красном Лимане под контроль РФ перешли пять опорников ВСУ и 47 зданий

ВС РФ за сутки взяли под контроль еще 47 зданий в Красном Лимане МО РФ: в Красном Лимане под контроль РФ перешли пять опорников ВСУ и 47 зданий

Москва20 июн Вести.Российские бойцы 67-й мотострелковой дивизии при наступлении в северо-западной части Красного Лимана ДНР взяли под контроль пять опорных пунктов ВСУ и еще 47 зданий. Об этом говорится в ежедневной сводке МО РФ.

Штурмовики 25-й армии продолжают продвигаться в городской застройке города, информировали в министерстве.

Подразделения 67-й мотострелковой дивизии, наступая в северо-западной части населенного пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики, овладели пятью опорными пунктами противника и очистили от украинских боевиков 47 зданий говорится в сообщении

В Южной части города бойцы российских подразделений завершают уничтожение блокированных украинских военных 120-й бригады теробороны.

Суточные потери ВСУ в Красном Лимане составили до 30 боевиков, бронеавтомобиль "Джура", пикап, 155-миллиметровая американская САУ Paladin и 6 наземных роботизированных комплексов, резюмировали в российском Минобороны.