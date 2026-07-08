Армия России завершает поиск и уничтожение боевиков ВСУ в Красном Лимане МО РФ: российские военные завершают уничтожение остатков ВСУ в Красном Лимане

Москва8 июл Вести.Бойцы Вооруженных сил России (ВС РФ) завершают поиск и уничтожение боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) и территориальной обороны в населенном пункте Красный Лиман в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщили в Минобороны РФ.

В населенном пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики группы закрепления 25-й армии завершают поиск и уничтожение боевиков 60-й механизированной бригады ВСУ и 120-й бригады теробороны сказано в сообщении

Кроме того, штурмовые отряды 67-й мотострелковой дивизии в ходе наступления западнее Красного Лимана захватили два опорных пункта ВСУ. Было уничтожено до 15 украинских боевиков, три автомобиля, пять наземных роботизированных комплексов и 11 пунктов управления беспилотниками.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал о зачистке Красного Лимана.