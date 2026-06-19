Минобороны сообщило об освобождении 251 здания в Красном Лимане за неделю

Более 250 зданий освобождены в Красном Лимане за неделю Минобороны сообщило об освобождении 251 здания в Красном Лимане за неделю

Москва19 июн Вести.Подразделения группировки войск "Запад" за минувшую неделю освободили 251 здание в Красном Лимане в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, штурмовые подразделения продолжали наступательные действия и уничтожение украинских формирований в городе.

В течение недели штурмовые отряды 25-й армии продолжали уничтожение разрозненных подразделений ВСУ. Подразделения 67-й дивизии овладели 37 опорными пунктами и освободили 251 здание говорится в сообщении МО

В Минобороны уточнили, что за неделю украинская сторона потеряла в Красном Лимане более 185 военнослужащих и свыше 45 единиц вооружения и военной техники.

Среди уничтоженной техники, по данным ведомства, были 155-мм гаубица М777 и бронеавтомобиль HMMWV американского производства, а также 24 автомобиля.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные берут в "огневой мешок" остатки боевиков ВСУ в Красном Лимане.