Москва19 июнВести.Подразделения группировки войск "Запад" за минувшую неделю освободили 251 здание в Красном Лимане в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, штурмовые подразделения продолжали наступательные действия и уничтожение украинских формирований в городе.
В течение недели штурмовые отряды 25-й армии продолжали уничтожение разрозненных подразделений ВСУ. Подразделения 67-й дивизии овладели 37 опорными пунктами и освободили 251 зданиеговорится в сообщении МО
В Минобороны уточнили, что за неделю украинская сторона потеряла в Красном Лимане более 185 военнослужащих и свыше 45 единиц вооружения и военной техники.
Среди уничтоженной техники, по данным ведомства, были 155-мм гаубица М777 и бронеавтомобиль HMMWV американского производства, а также 24 автомобиля.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные берут в "огневой мешок" остатки боевиков ВСУ в Красном Лимане.