ВКС РФ нанесли ракетные и бомбовые удары по ВСУ в Харьковской и Сумской областях

Минобороны сообщило об ударах Су-34 по позициям ВСУ на Украине ВКС РФ нанесли ракетные и бомбовые удары по ВСУ в Харьковской и Сумской областях

Москва14 авг Вести.Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли ракетные и бомбовые удары по позициям ВСУ в Харьковской и Сумской областях, сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что РФ продолжает атаковать противника в зоне проведения спецоперации (СВО).

На кадрах объективного контроля зафиксированы результаты ударов экипажей многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России говорится в сообщении

В Харьковской области истребители-бомбардировщики Су-34 поразили опорный пункт 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ в Малом Бурлуке двумя авиабомбами ФАБ-1500 с универсальными модулями планирования и коррекции. Еще две ФАБ-250 применили по пункту временной дислокации личного состава 22-й отдельной механизированной бригады в селе Черное.

В Сумской области в отдельно стоящем здании на окраине Майского легкой многоцелевой управляемой ракетой уничтожен пункт управления беспилотниками 119-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ.

Ранее стало известно об освобождении Новониколаевки в ДНР. Контроль над населенным пунктом установили бойцы "Центра".