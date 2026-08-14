Москва14 авгВести.Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли ракетные и бомбовые удары по позициям ВСУ в Харьковской и Сумской областях, сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве отметили, что РФ продолжает атаковать противника в зоне проведения спецоперации (СВО).
На кадрах объективного контроля зафиксированы результаты ударов экипажей многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС Россииговорится в сообщении
В Харьковской области истребители-бомбардировщики Су-34 поразили опорный пункт 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ в Малом Бурлуке двумя авиабомбами ФАБ-1500 с универсальными модулями планирования и коррекции. Еще две ФАБ-250 применили по пункту временной дислокации личного состава 22-й отдельной механизированной бригады в селе Черное.
В Сумской области в отдельно стоящем здании на окраине Майского легкой многоцелевой управляемой ракетой уничтожен пункт управления беспилотниками 119-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ.
Ранее стало известно об освобождении Новониколаевки в ДНР. Контроль над населенным пунктом установили бойцы "Центра".