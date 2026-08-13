Москва13 авгВести.Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удары по подразделениям ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.
В качестве целей были выбраны места дислокации боевиков киевского режима вблизи населенных пунктов Новоалександровка и Новая Казачья. Был поражен личный состав 57-й отдельной мотопехотной бригады и 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.
Уточняется, что летчики ВКС России использовали для ударов авиационные бомбы ФАБ-500, которые оснащены универсальным модулем планирования и коррекции.
Ранее сообщалось о применении аналогичного вооружения в Донецкой Народной Республике. Там летчики поразили с помощью ФАБ-500 опорный пункт ВСУ в районе Новоужвиновки.