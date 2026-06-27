В Конотопе после удара "Герани" по подстанции обесточены предприятия ВСУ ВС РФ поразили объект энергетической инфраструктуры ВСУ в Конотопе

Москва27 июн Вести.ВС РФ поразили объект энергетической инфраструктуры в Конотопе Сумской области, в результате обесточен ряд предприятий, работавших на ВСУ, сообщили в Минобороны.

Удар по подстанции нанесен беспилотником "Герань-2 Сикер", уточнили в ведомстве.

В результате удара по подстанции 330 кВ в населенном пункте Конотоп Сумской области был обесточен ряд промышленных объектов и предприятий, работавших в интересах вооруженных формирований Украины говорится в сообщении МО РФ

Ранее сообщалось, что дроны "Герань-2 Сикер" уничтожили пять локомотивов, использовавшихся ВСУ. Два локомотива были укрыты под мостом в Запорожье, еще три уничтожены в Харьковской области.