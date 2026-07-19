ВС РФ нанесли удар по электрической подстанции в Холмах Черниговской области

В Холмах Черниговской области уничтожена электрическая подстанция ВС РФ нанесли удар по электрической подстанции в Холмах Черниговской области

Москва19 июл Вести.Подразделения беспилотных систем российских войск продолжают наносить удары по территории Украины. В Черниговской области вблизи Холмов была поражена электрическая подстанция 110 кВ. Сообщение об этом распространило Минобороны РФ.

Пресс-служба военного ведомства опубликовала кадры, подтверждающие поражение цели. Подстанция была уничтожена после удара беспилотного летательного аппарата "Герань-4 Сикер".

Ранее сообщалось, что дрон такой же модели был задействован в ударах по порту Черноморск в Одесской области. БПЛА "Герань-4 Сикер" обладает технологией самонаведения на цель.

Также российский беспилотник вывел из строя газоперерабатывающий завод в Андреевке Харьковской области, продукция которого использовалась вооруженными силами Украины (ВСУ).