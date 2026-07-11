Москва11 июлВести.Российские военные ударом беспилотника "Герань-4 Сикер" поразили и вывели из строя используемую в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ) энергетическую подстанцию на 110 киловатт в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ.
В результате удара российского ударного БПЛА по подстанции 110 кВт в населенном пункте Шостка Сумской области на подстанции зафиксирован пожар, объект выведен из строясказано в сообщении
Ранее сообщалось, что российские военнослужащие нанесли удар авиабомбами ФАБ-500 по объектам ВСУ в двух регионах.