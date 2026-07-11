Российские военные ударом "Герани" вывели из строя энергетическую подстанцию ВСУ ВС РФ ударом ПБЛА "Герань" вывели из строя энергетическую подстанцию ВСУ

Москва11 июл Вести.Российские военные ударом беспилотника "Герань-4 Сикер" поразили и вывели из строя используемую в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ) энергетическую подстанцию на 110 киловатт в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ.

В результате удара российского ударного БПЛА по подстанции 110 кВт в населенном пункте Шостка Сумской области на подстанции зафиксирован пожар, объект выведен из строя сказано в сообщении

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие нанесли удар авиабомбами ФАБ-500 по объектам ВСУ в двух регионах.