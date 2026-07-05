МО: "Герань" ударила по подстанции в Сумской области, использовавшейся ВСУ

"Герань" обесточила используемую ВСУ электроподстанцию в Сумской области МО: "Герань" ударила по подстанции в Сумской области, использовавшейся ВСУ

Москва5 июл Вести.БПЛА "Герань-4 Сикер" нанес удар по подстанции 110 кВ в населенном пункте Дьяковка Сумской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, в результате поражения цели обесточен ряд объектов, использовавшихся в интересах ВСУ.

В результате поражения цели обесточен ряд объектов, использовавшихся в интересах вооруженных формирований Украины говорится в сообщении

Ранее Вооруженные силы РФ полностью освободили Константиновку в ДНР. Президент России Владимир Путин 3 июля посетил один из вспомогательных пунктов объединенной группировки войск, где заслушал доклад начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова.