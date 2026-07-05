Москва5 июлВести.БПЛА "Герань-4 Сикер" нанес удар по подстанции 110 кВ в населенном пункте Дьяковка Сумской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
По данным оборонного ведомства, в результате поражения цели обесточен ряд объектов, использовавшихся в интересах ВСУ.
В результате поражения цели обесточен ряд объектов, использовавшихся в интересах вооруженных формирований Украиныговорится в сообщении
Ранее Вооруженные силы РФ полностью освободили Константиновку в ДНР. Президент России Владимир Путин 3 июля посетил один из вспомогательных пунктов объединенной группировки войск, где заслушал доклад начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова.