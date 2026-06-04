ВС РФ ударили по солнечной электростанции, которую используют ВСУ Российские "Герани" ударили по связанной с ВСУ электростанции

Москва4 июн Вести.Кадры удара по солнечной электростанции "Никопольская", которой пользуются ВСУ, публикует Министерство обороны РФ.

В ведомстве пояснили, что станция находится в районе села Старозаводское, что в Никопольском районе Днепропетровской области. Для удара использовались беспилотники-камикадзе "Герань".

На опубликованных кадрах видно, что были атакованы не солнечные панели, а само здание электростанции, где после удара начался сильный пожар.

По данным из открытых источников, БПЛА "Герань" в зависимости от модификации может нести боевую часть массой до 50 килограммов. При этом дальность полета дрона составляет от 1 до 2 тысяч километров.