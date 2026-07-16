Москва16 июл Вести.Министерство обороны РФ показало кадры уничтожения двух локомотивов, задействованных в интересах ВСУ, в Днепропетровской области.

В ходе атаки применялся БПЛА типа "Герань". Поезда базировались в районе населенного пункта Божедаровка.

На кадрах показано, как беспилотник летит в направлении головной части поезда, после чего на записи видны разрушения и клубы дыма.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры поражения украинского судна с военным грузом, которое переходило в порт "Черноморск" Одесской области.