МО: ВС РФ ударили по перевозившему грузы ВСУ железнодорожному составу в Олешне

Российские войска поразили перевозивший грузы ВСУ ж/д состав под Черниговом МО: ВС РФ ударили по перевозившему грузы ВСУ железнодорожному составу в Олешне

Москва5 июл Вести.Вооруженные силы России поразили железнодорожный состав, который использовался в интересах ВСУ для перевозки грузов, в населенном пункте Олешня Черниговской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как указали в оборонном ведомстве, удар был произведен во время атаки на железнодорожную инфраструктуру в тылу ВСУ. Отмечается, что российским войскам удалось успешно поразить цель.

Накануне ударным беспилотным летательным аппаратом "Герань-2 Сикер" нанесен удар по железнодорожному составу, осуществлявшему перевозку грузов в интересах ВСУ, в населенном пункте Олешня следует из сообщения

Ранее стало известно, что беспилотник "Герань-4 Сикер" ударил по подстанции 110 кВ в населенном пункте Дьяковка Сумской области.