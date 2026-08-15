Минобороны сообщило об уничтожении электроподстанции в Черниговской области

ВС России уничтожили электроподстанцию в Черниговской области Минобороны сообщило об уничтожении электроподстанции в Черниговской области

Москва15 авг Вести.Российские военнослужащие уничтожили электроподстанцию в Черниговской области, которая использовалась в интересах Вооруженных сил Украины. Об этом заявили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, удар беспилотником "Герань-4 Сикер" был нанесен 14 августа по подстанции напряжением 110 кВ в населенном пункте Городня.

Минобороны РФ также опубликовало кадры ударов по объектам энергетической инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ.

Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что ВС РФ за сутки ударили по логистическим центрам, объектам ТЭК и транспортной инфраструктуры Украины, использовавшимся ВСУ.