Москва15 авгВести.Российские военнослужащие уничтожили электроподстанцию в Черниговской области, которая использовалась в интересах Вооруженных сил Украины. Об этом заявили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, удар беспилотником "Герань-4 Сикер" был нанесен 14 августа по подстанции напряжением 110 кВ в населенном пункте Городня.
Минобороны РФ также опубликовало кадры ударов по объектам энергетической инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ.
Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что ВС РФ за сутки ударили по логистическим центрам, объектам ТЭК и транспортной инфраструктуры Украины, использовавшимся ВСУ.