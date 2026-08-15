Москва15 авгВести.Российские военные нанесли поражение логистическим центрам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, были поражены цеха сборки дальнобойных беспилотников и безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах.
Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.
Ранее сообщалось, что военные РФ 15 августа ударили по инфраструктуре порта Измаил, которая использовалась для нужд ВСУ.