Минобороны РФ сообщило об ударах по логистическим центрам и объектам ТЭК Украины

ВС РФ нанесли удары по логистическим центрам и объектам ТЭК Украины Минобороны РФ сообщило об ударах по логистическим центрам и объектам ТЭК Украины

Москва15 авг Вести.Российские военные нанесли поражение логистическим центрам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, были поражены цеха сборки дальнобойных беспилотников и безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах.

Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.

Ранее сообщалось, что военные РФ 15 августа ударили по инфраструктуре порта Измаил, которая использовалась для нужд ВСУ.