Москва15 авг Вести.Вооруженные силы России 15 августа нанесли удары по инфраструктуре порта Измаил, используемой для нужд ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, российские военные продолжают наносить удары беспилотными летательными аппаратами большой дальности по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах ВСУ​​​.

Ночью 15 августа поражены: инфраструктура порта "Измаил", используемая для хранения, погрузки и транспортировки военных грузов и горючего для нужд ВСУ отметили в Минобороны

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ, военный эксперт Владимир Ераносян рассказал, что после того, как ВС РФ ударами блокировали такие черноморские порты Украины, как Одесса, Очаков, и Ильичевск, Киев направил грузовые потоки на свою инфраструктуру на Дунае, которая, вероятно, станет новой целью для российских ударов.