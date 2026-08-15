Москва15 авг Вести.После того как ВС РФ ударами блокировали такие черноморские порты Украины, как Одесса, Очаков, и Ильичевск, Киев направил грузовые потоки на свою инфраструктуру на Дунае, которая, вероятно, станет новой целью для российских ударов. Таким прогнозом с ИС "Вести" поделился доцент Финансового университета при правительстве РФ, военный эксперт Владимир Ераносян.

Он отметил, что Украина вместе с поставками зерна, которые она перенаправила на свои дунайские порты, через них получает еще и грузы военного назначения. По мнению эксперта, это делает города Измаил и Рени, расположенные на реке Дунай, законными целями ВС РФ.

Исходя из того, что по большому счету произошла абсолютная блокировка портов крупнотоннажных и терминалов, которые находятся… в Ильичевске, в Одессе и Очакове, конечно, украинская клика, она перенаправила все грузовые потоки, включая зерновые и оружейные, на Измаил и Рени. Поэтому удары по этим двум портам, которые находятся на Дунае… со стороны украинского берега, - это законная военная цель, потому что там, во-первых, не только плата за оружие, поставляемое с зерном, там самое главное - это комплектующие дронов, там сборка дронов идет, потому что очень легко из устья Дуная по Черному морю выводить дроны для того, чтобы активировать их близко к гаваням Черноморского флота объяснил Ераносян

Ранее значение ударов по Измаилу и Рени объяснил военкор Александр Коц. Он подчеркнул, что в случае их уничтожения, будет сжата последняя водная артерия Украины.