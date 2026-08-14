На Западе заявили о перекрытии каналов снабжения Украины атаками ВС РФ Steigan: атаки ВС РФ на порты Одессы перекрыли морские каналы снабжения Украины

Москва14 авг Вести.Удары ВС РФ по портам в Одесской области приблизили изоляцию Украины с моря, сообщает Steigan.

В публикации уточняется, что порты Рени и Измаил перестали функционировать, резко затруднив снабжение Украины.

Эти атаки - не просто тактический успех, это стратегический шаг к перекрытию последнего морского канала снабжения отмечается в статье

Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили, что ВС РФ нанесли удары по ремонтно-восстановительному поезду и железнодорожному локомотиву, которые использовались в интересах украинских войск.