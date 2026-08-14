Порты Большой Одессы на Украине остановили работу В Киеве сообщили об остановке работы портов Большой Одессы

Москва14 авг Вести.Порты Большой Одессы на фоне российских ударов остановили работу. Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий в ходе пресс-конференции.

Он отметил, что корабли перестали заходить в Одесскую, Черноморскую и Южную гавани. Это, в свою очередь, привело к сокращению поставок агропродукции за рубеж на 70%. Высоцкий выразил надежду, что поиск иных маршрутов позволит вывести уровень экспорта на 50% от показателей до начала конфликта с Россией.

Ранее стало известно, что российские войска за неделю поразили 15 морских судов и катеров, действующих в интересах ВСУ.

ВС РФ также нанесли удар беспилотными летательными аппаратами и высокоточным оружием воздушного базирования по портам и судам, задействованным в интересах ВСУ.