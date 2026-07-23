Судоходство в украинские порты остановлено Перевозчики с 22 июля остановили работу с портами Украины

Москва23 июл Вести.Суда прекратили заходить в украинские порты, а движение было приостановлено по решению судовладельцев. Об этом сообщил министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий.

Еще недавно в порты заходили четыре-пять судов. Это немного, но движение было. По состоянию на сегодня заход судов приостановился. Это решение судовладельцев - государство со своей стороны ничего не ограничивало передает слова Высоцкого украинское издание "Страна"

По словам Высоцкого, украинское правительство разрабатывает шаги, которые должны помочь вернуть морской коридор к стабильной работе, однако конкретные меры пока не называются.

Он пояснил, что при резком увеличении рисков судовладельцы, как правило, временно прекращают работу, анализируют обстановку и затем постепенно подстраиваются под новые условия. В связи с этим пока нельзя сказать, сколько продлится нынешняя пауза.

Высоцкий также сообщил, что движение судов остается остановленным уже четвертый день.

Ранее датская судоходная компания Maersk заявила о приостановке сотрудничества с портом Черноморск в Одесской области на юго-востоке Украины. В компании объяснили этот шаг существующими рисками.