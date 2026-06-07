Москва7 июн Вести.Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя сообщает о приостановке движения морского пассажирского транспорта.

Информация об этом размещена в канале ведомства в MAX в 07.34 по московскому времени.

Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение говорится в сообщении

Из-за закрытия рейда подвижной состав для работы на компенсационном маршруте организован на пл. Нахимова и пл. Захарова.

Ранним утром ограничения в движении уже вводились, но потом были сняты.