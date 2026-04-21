Москва21 апрВести.В Севастополе морской пассажирский транспорт приостановил движение второй раз за день. Сообщение появилось в канале "МАКС" ГКУ "Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя".
Морской пассажирский транспорт не осуществляет движениеговорится в публикации
Рейд на пл. Нахимова и пл. Захарова закрыт, уточняется в сообщении. Организуется подвижной состав, который будет работать на компенсационном маршруте.
Причины приостановки работы морского транспорта не уточняются.