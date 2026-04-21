Движение морского пассажирского транспорта временно приостановлено в Севастополе В Севастополе вновь приостановлено движение морского пассажирского транспорта

Москва21 апр Вести.В Севастополе морской пассажирский транспорт приостановил движение второй раз за день. Сообщение появилось в канале "МАКС" ГКУ "Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя".

Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение говорится в публикации

Рейд на пл. Нахимова и пл. Захарова закрыт, уточняется в сообщении. Организуется подвижной состав, который будет работать на компенсационном маршруте.

Причины приостановки работы морского транспорта не уточняются.