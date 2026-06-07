В Севастополе закрыто движение морского пассажирского транспорта В Севастополе вновь ограничили движение морского пассажирского транспорта

Москва7 июн Вести.Утром в воскресенье, 7 июня, пассажиров предупредили о закрытии движения морского пассажирского транспорта в Севастополе, сообщается в MAX-канале Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение отмечается в сообщении, которое было опубликовано в 05.08 по московскому времени

По данным Дирекции, в связи с закрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.

Ранее сообщалось об открытии рейда. Через 4 минуты поступила информация о повторном закрытии движения морского транспорта.