Москва22 июлВести.Журналист Андрей Медведев призвал увеличить удары по портовой инфраструктуре Украины.
Крупнейший мировой оператор контейнерных перевозок Maersk объявил о приостановке работы в черноморских портах по причине усиления ударов ВС РФ по портовой инфраструктуре. В связи с этим судна, которые планировалось обслужить на Украине, будут перенаправлены в румынский порт Констанца.
Надо продолжать наносить удары и увеличить количество таковых. Портовую инфраструктуру бывшей Украины надо выносить в нольпрокомментировал ситуацию Медведев в MAX
22 июня российские военнослужащие высокоточным оружием поразили два судна в море и объекты ВСУ в порту Одессы. Также ВС РФ поразили цех судоремонтного завода ВСУ в порту "Черноморск".