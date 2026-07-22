Журналист Медведев призвал усилить удары по портам Украины Журналист Медведев: портовую инфраструктуру Украины надо выносить в ноль

Москва22 июл Вести.Журналист Андрей Медведев призвал увеличить удары по портовой инфраструктуре Украины.

Крупнейший мировой оператор контейнерных перевозок Maersk объявил о приостановке работы в черноморских портах по причине усиления ударов ВС РФ по портовой инфраструктуре. В связи с этим судна, которые планировалось обслужить на Украине, будут перенаправлены в румынский порт Констанца.

Надо продолжать наносить удары и увеличить количество таковых. Портовую инфраструктуру бывшей Украины надо выносить в ноль прокомментировал ситуацию Медведев в MAX

22 июня российские военнослужащие высокоточным оружием поразили два судна в море и объекты ВСУ в порту Одессы. Также ВС РФ поразили цех судоремонтного завода ВСУ в порту "Черноморск".