Минобороны: ВС РФ поразили два судна в море и объекты ВСУ в порту Одессы

ВС РФ высокоточным оружием поразили 2 судна в море и объекты ВСУ в порту Одессы Минобороны: ВС РФ поразили два судна в море и объекты ВСУ в порту Одессы

Москва22 июл Вести.Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удары высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками по двум морским судам, находившимся в море, а также по объектам украинской армии в порту Одессы. Об этом сообщили в Минобороны России.

В результате ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными дронами поражены два морских судна на переходе морем, а также в порту "Одесса" – объекты портовой инфраструктуры говорится в сообщении оборонного ведомства

Отмечается, что пораженные объекты портовой инфраструктуры использовались для разгрузки и хранения грузов военного назначения. Также поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Накануне Минобороны РФ сообщало, что российские военные нанесли удары по судам у портов Одессы и Николаева, которые, по данным ведомства, осуществляли грузовые перевозки в интересах ВСУ. В министерстве уточняли, что цели были поражены российскими беспилотниками. Как отмечалось, атаки были направлены на снижение возможностей противника по транспортировке вооружения и военной техники.