Москва21 июл Вести.Бывший командующий Военно-морскими силами Великобритании Стив Джермин в интервью журналисту Такеру Карлсону озвучил возможные сценарии завершения конфликта на Украине. По его словам, если изоляция Украины не приведет к желаемым результатам, Россия может применить более решительные меры, вплоть до воздушно-десантной операции под Киевом. Однако военный эксперт, историк сил ПВО Юрий Кнутов в беседе с "МК" назвал повторение сценария Гостомельской десантной операции маловероятным.

Альтернативой удару по Европе — который я по-прежнему не исключаю, даже если он рассматривается лишь как один из вариантов, — может стать наступление на Киев, своего рода воздушно-десантная операция против Киева заявил британский адмирал

Он также выразил уверенность, что в Европе рано или поздно осознают бесперспективность продолжения войны против России. Джермин отметил, что операция может быть предпринята не столько по военным, сколько по политическим причинам: падение киевского правительства, по его мнению, может поставить точку в противостоянии.

По словам эксперта Кнутова, с 2022 года украинская противовоздушная оборона кардинально усилилась благодаря поставкам западных переносных зенитных ракетных комплексов.

Сегодня ПВО Украины намного мощнее и серьезнее. Поэтому возможность проведения такого уровня операции — это фантазия. Сейчас небо Украины на малых высотах закрыто, на средних — частично, а десантирование проводится как раз на средних высотах отметил Кнутов

Эксперт подчеркнул, что более действенным и менее рискованным шагом является последовательная изоляция Украины. По его оценке, российский Генштаб уже ведет работу по уничтожению портовой инфраструктуры (выведено из строя около 30%) и железнодорожных узлов, связывающих Украину с Румынией, Польшей, Венгрией и Словакией.

Нужно сначала мощно подавить ПВО и потом только проводить десантную операцию. Но, чтобы это сделать, надо знать точные координаты всех зенитно-ракетных комплексов и иметь гарантии, что Зеленский не сбежит сказал эксперт

По его мнению, изоляция Украины может занять от нескольких недель до пары месяцев. Он также выразил сомнение в том, что Запад позволит Зеленскому подписать мирное соглашение, и не исключил, что при провале изоляции России всё же придется наносить удары по европейским странам, поставляющим оружие киевскому режиму.