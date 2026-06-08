Политолог: конфликт на Украине вступает в новую фазу Политолог заявил, что конфликт на Украине вступает в новую фазу

Москва8 июн Вести.Конфликт на Украине вступает в новую фазу. И Киев, пытаясь манипулировать общественным мнением и западными партнерами, не осознает, что находится "на волоске", заявил в интервью ИС "Вести" политолог Дмитрий Никотин.

Он прогнозирует продолжение ожесточенного противостояния в воздухе - в Европе наращивается производство беспилотников для ВСУ.

Нам нужно подготовиться к тому, что конфликт у нас вступает в новую фазу. В военном плане будет продолжение войны в воздухе... Возникает проблема с авиасообщением из-за эскалации в беспилотной войне - производство беспилотников в Европе для Украины наращивается, ударов мы видим действительно больше. Если раньше было 100 дронов, то сейчас 500-800 за сутки сбивается заявил Никотин

При этом он отметил, что победа России в конфликте на Украине неминуема.

Наше Отечество не раз сталкивалось с очень тяжелыми кризисами, но в итоге из всех кризисов мы вышли победителями. Иначе бы России просто не было. Сама история доказывает, что мы в любом случае выйдем из этого кризиса победителями подчеркнул Никотин

Он ожидает, что летом ВСУ будут пытаться вернуться к идее изоляции Крыма, угрожать новым регионам. Никотин также отреагировал на открытое письмо главы киевского режима Владимира Зеленского, которое тот направил президенту России Владимиру Путину. По мнению политолога, это попытка манипуляции - показать своим гражданам и западным партнерам, что Украина "чуть ли не побеждает".

Хотя на самом деле она [Украина] находится на волоске от одного решения, которое сразу дает безусловный проигрыш, - это европейская помощь. То есть вся Украина абсолютно не суверенна, а зависит от того, одобрит Еврокомиссия новый кредит или нет указал Никотин

Ранее первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Алексей Журавлев заявил, что сложившаяся в настоящий момент ситуация на фронте благоприятствует успешному завершению Россией специальной военной операции.