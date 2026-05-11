Москва11 мая Вести.Продвижение Вооруженных сил РФ активизирует переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин.

В комментарии для NEWS.ru он отметил, что Украина может лишиться государственности в случае продолжения противостояния.

Как только армия РФ выйдет на еще более выгодные позиции, начнется переговорный трек. Киевскому режиму необходимо будет либо сдаться, либо уйти, либо просто поменять парадигму сказал Юрий Самонкин

Политолог подчеркнул, что украинским войскам не хватает резервов для продолжения боевых действий. Имея только остатки западного вооружения, противник не может вывести войска из Донбасса. Самонкин добавил, что сейчас противник может пытаться только проводить диверсии, но на поле боя ВСУ лишены преимуществ.