Москва11 мая Вести.Украина планирует продолжать конфликт с Россией и ищет для этого ресурсы. Такой точкой зрения с NEWS.ru поделился военный эксперт Василий Дандыкин.

По его словам, введение контрактной службы, как надеются в Киеве, позволит пополнить ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

[Украина] совещается со своими хозяевами-спонсорами в Европе, а у тех задача — как можно дольше оказывать нам сопротивление в рамках СВО. Поэтому сейчас в Европе поговаривают о возвращении на Украину беженцев мужского населения. Они ищут какие-то пути, чтобы хоть как-то продлить конфликт… Сейчас пытаются сделать такую замануху [введением контрактной службы]. Конечно, денежный фактор имеет значение… Но это во многом элемент пропаганды сказал Дандыкин

Военэксперт отметил, что введение контрактной службы способно привлечь на фронт тех украинских граждан, которые пока не подлежат призыву. Данная мера, по мнению аналитика, направлена также на снижение нарастающего социального напряжения.

Ресурсы иссякают. Они рассчитывают таким образом привлечь к контрактной службе те категории граждан, которые в настоящее время не подлежат мобилизации. Хотят сгладить социальную напряженность в обществе, которая может перерасти в более серьезные последствия. Но думаю, что это вряд ли поможет резюмировал Дандыкин

Ранее стало известно, что Минобороны Украины намерены упразднить ТЦК, превратив их в "Офисы резерва+" и отдать часть их функций полиции и рекрутинговым центрам.