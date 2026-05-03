Российские силовые структуры: на Украине могут ужесточить мобилизацию ТАСС: мобилизацию на Украине могут ужесточить

Москва3 мая Вести.На Украине ожидается очередное ужесточение мобилизации - на это указывают изменения в работе территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) и в отсрочках для студентов. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

На Украине ожидается очередное ужесточение мобилизации. Только за прошедшие сутки было заявлено, что ТЦК будут ходить по предприятиям, где есть "брони" и мобилизовывать людей. Кроме того, МО Украины пересмотрит отсрочки для студентов, чтобы уволить мобилизационный ресурс сказал собеседник агентства

По словам силовиков, ТЦК будут проводить проверку документов у украинских мужчин возле посольств и консульств в момент получения ими услуг. Также планируются рейды и по спортзалам.

Ранее в Верховной раде нардеп Алексей Гончаренко (внесен в России в список террористов и экстремистов) призвал распустить ТЦК, пояснив, что население их боится.