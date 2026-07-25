Москва25 июл Вести.Украинские Минобороны приняло решение ужесточить правила использование сотрудниками ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата) бодикамер. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов)​​​.

По его словам, это является ответными действиями военного ведомства на рекомендации временной следственной комиссии по использованию бодикамер военнослужащими.

Обязать ТЦК хранить фотоматериалы и видеозаписи с камер в течение 90 календарных дней; запретить отключение бодикамер во время мобилизационных мероприятий в зданиях военкоматов и на прилегающей территории написал Гончаренко в своем Telegram-канале

Депутат подчеркнул, что сотрудники военкоматов Украины в большинстве случаев отключают их внутри зданий, удаляют записи или вовсе не надевают их при проведении рейдов.

С 1 сентября 2025 года работники ТЦК обязаны носить бодикамеры для видеофиксации проверки документов и процесса вручения повесток.

Ранее сообщалось, что военкомы на западе Украины силой удерживали мужчину с туберкулезом, который имел отсрочку от мобилизации.