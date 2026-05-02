На Украине ТЦК начнет проверять спортзалы и мобилизовывать "качков" Сотрудники ТЦК начнут рейды по спортзалам для мобилизации "качков"

Москва2 мая Вести.Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) начнут проверять спортзалы и мобилизовывать "качков". Об этом заявил глава антикоррупционного совета при Минобороны Украины Юрий Гудыменко.

Я устал за одни и те же 10 минут видеть спортзалы, забитые качками, которые очевидно кем-то забронированы. И одновременно видеть видео, где у нас скандал, что ТЦК превысили полномочия. Такая задача есть, с этой задачей работают заявил Гудыменко изданию "Униан"

Издание отмечает, что практика рейдов военкомов по фитнес-клубам уже имела место, однако затем они прекратились. По мнению украинских пользователей соцсетей, владельцы залов просто откупались от работников ТЦК, чтобы не потерять клиентов. При этом из-за частного статуса фитнес-клубов военкомов туда зачастую просто не пускают.