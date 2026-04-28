На Украине сотрудники военкоматов даже соседям не признаются, где служат

Сотрудникам ТЦК на Украине стыдно говорить даже соседям, где они служат На Украине сотрудники военкоматов даже соседям не признаются, где служат

Москва28 апр Вести.Сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК - украинские военкоматы) стыдно за свою работу. Об этом рассказал депутат Верховной рады Михаил Цымбалюк, его слова приводят местные СМИ.

Военнослужащие ТЦК даже соседям не признаются, что служат в ТЦК, потому что им стыдно сказал он

Сотрудники ТЦК на Украине ведут охоту на мужчин в украинских селах, ставя под угрозу проведение весенней посевной кампании.

Бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров заявил, что ТЦК не является подразделением Минобороны Украины, а представляет собой бандитскую группировку лиц.