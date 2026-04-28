Москва28 апрВести.Сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК - украинские военкоматы) стыдно за свою работу. Об этом рассказал депутат Верховной рады Михаил Цымбалюк, его слова приводят местные СМИ.
Военнослужащие ТЦК даже соседям не признаются, что служат в ТЦК, потому что им стыдносказал он
Сотрудники ТЦК на Украине ведут охоту на мужчин в украинских селах, ставя под угрозу проведение весенней посевной кампании.
Бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров заявил, что ТЦК не является подразделением Минобороны Украины, а представляет собой бандитскую группировку лиц.