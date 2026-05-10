Москва10 мая Вести.Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец назвал недопустимым использование балаклав сотрудниками военкоматов во время мероприятий по мобилизации.

Граждане, подчеркнул он, имеют право знать, кто к ним приходит, их останавливает, задерживает или применяет силу.

Использование балаклав во время мобилизационных мероприятий недопустимо написал Лубинец в своем Telegram-канале

Украинский омбудсмен сообщил, что жалобы на действия сотрудников военкоматов поступают каждый день. По украинскому законодательству, указал Лубинец, сотрудники военкоматов должны быть идентифицированы и предъявлять служебные удостоверения.