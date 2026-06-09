Сотрудников ТЦК могут начать сажать в тюрьму за похищение людей на Украине В Раде предложили сажать в тюрьму похищавших людей сотрудников ТЦК

Москва9 июн Вести.Сотрудников украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог российских военкоматов) могут начать сажать в тюрьму на срок от 5 до 12 лет за незаконное лишение свободы или похищение людей в ходе мобилизации. Соответствующий законопроект зарегистрировал депутат Георгий Мазурашу, следует из базы данных сайта Верховной рады.

Проект закона "О внесении изменений в статью 146-1 уголовного кодекса Украины относительно усиления ответственности за незаконное лишение свободы или насильственное похищение (исчезновение) человека при осуществлении мероприятий по оповещению и мобилизации" гласит название документа

При этом сам текст законопроекта на сайте не опубликован.

Украинское издание "Страна.ua" в свою очередь отметило, что парламентарий ранее уже вносил на рассмотрение в Раду несколько законопроектов, предусматривающих усиление ответственности за нарушения во время мобилизации. Однако ни один из них так и не был принят.

На протяжении длительного времени на Украине наблюдается острая нехватка личного состава ВСУ. По словам одного из боевиков армии киевского режима, который сдался в плен ВС РФ, из-за этого "ТЦК ловит всех подряд: стариков, больных, худых". В том числе, отметил он, в рядах украинской армии очень много наркоманов.