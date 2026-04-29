Пленный ВСУ рассказал, как украинцы собираются в группы против сотрудников ТЦК Пленный ВСУ: украинцы собираются в группы, чтобы "наказывать" сотрудников ТЦК

Москва29 апр Вести.Взятый в плен военнослужащий 157-й отдельной мехбригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кадунов заявил, что на Украине население формирует группы, чтобы противостоять сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата).

По его словам, такие объединения создаются для того, чтобы находить представителей ТЦК и "наказывать" их за отправку людей на фронт.

Группируются люди, чтобы ловить тэцэкашников, которые отправляют [на фронт]. Человек идет, его взяли и отправили [в армию сотрудники ТЦК]. И сейчас [в ответ этим действиям] группируются люди, чтобы их [сотрудников ТЦК] поймать и "наказать" на месте сказал он пленный Кадунов в беседе с ТАСС

Он подчеркнул, что случаи принудительной мобилизации вызывают недовольство среди населения, что и приводит к подобным действиям. Он также заявил, что лично испытывает агрессию к сотрудникам ТЦК, мобилизовавшим его.

По данным агентства, Кадунов ранее был судим и неоднократно отбывал наказание за кражи. В ряды ВСУ он был мобилизован в январе 2026 года.

Режим военного положения был введен на Украине 24 февраля 2022 года после того, как Россия начала специальную военную операцию. 25 февраля 2022 года Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор действие этих документов неоднократно продлевалось, последний раз – 28 апреля текущего года.