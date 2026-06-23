Москва23 июн Вести.Украинские боевики получают амуницию, которая уже несколько раз была использована, на ней можно прочесть фамилии предыдущих владельцев. Об этом рассказал пленный из 57-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Рыков.

Военнопленный подчеркнул, что был мобилизован в ряды ВСУ сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК - аналог российского военкомата - прим.ред.) против своей воли. Это произошло по пути на работу, передает ТАСС.

Мне давали амуницию, она уже несколько раз была подписана кем-то, кто-то ее уже носил до меня сказал Рыков

Ранее пленный военнослужащий ВСУ Илья рассказал, что украинские командиры бросают свою пехоту на передовой без боеприпасов и еды.