Пленный боевик о службе в ВСУ: тягаться с Россией бессмысленно

Пленный боевик о службе в ВСУ: ребят отправляли на смерть Пленный боевик о службе в ВСУ: тягаться с Россией бессмысленно

Москва11 июн Вести.Украинские командиры бросают свою пехоту на передовой без боеприпасов и еды. Об этом рассказал ИС "Вести" пленный боевик ВСУ Илья.

Территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог российских военкоматов) пытаются компенсировать потери личного состава, отлавливая прохожих. Среди них оказался Илья. Он пытался дать отпор, обратившись в полицию Львова, но все равно оказался на передовой.

Говорю: "Вы не написали, что меня привезли сюда против моей воли, что с улицы забрали. Они мне сказали: "Ты тут добровольно". Я сказал, что ничего подписывать не буду. Они ушли. У меня забрали телефон, документы, отвезли ночевать в какой-то старый спортзал вспоминает пленный

Служил Илья во второй Галицкой бригаде Нацгвардии Украины. Именно ее боевиков ВСУ выставляли в заградительные отряды для борьбы с массовым дезертирством. Таких задач, по словам Ильи, ему не поступало.

Мы должны были заходить на смену 79-й бригаде. Как нам объяснили, они должны были продвинуться дальше, но по факту мы их меняли, а они оттягивались, отступали говорит он

Увиденное его шокировало.

При нас ребят отправляли на смерть. Непонятно зачем. Они раненые возвращались, а им говорили по рации идти обратно продолжил Илья

Мирных жителей власти Украины тоже не жалели.

Эвакуировать, я так понимаю, их никто и не собирался. Там активные боевые действия. Каждый за себя думал пояснил мужчина

Командование ничем не снабдило его и четверых сослуживцев, оставило с одной банкой тушенки и даже не выдали батарейки для рации, жалуется военнопленный.

До того, как Илья попал на фронт, он придерживался той позиции, что Россия якобы агрессор. К противоположному мнению он пришел, когда их бросили на позициях.

Россия принципиально отстаивает свою позицию. Тягаться бессмысленно убежден Илья

Сдаться решили не сразу. Часть группы была уверена, что лучше смерть.

Они хотели подорваться. Я посмотрел на это все и сказал, что есть вариант вылезти и попробовать сдаться. Они говорят, ну раз ты такой умный, иди вылезай вспоминает он

Вопреки киевской пропаганде Илья жив и невредим. И с помощью российских военных он смог сообщить об этом домой.