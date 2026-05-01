Москва1 мая Вести.Пленный украинский военнослужащий Владимир Линник заявил РИА Новости, что на передовой его подразделение испытывало серьезные проблемы с обеспечением водой и продовольствием. По его словам, снабжение осуществлялось с помощью дронов раз в несколько дней, однако часть грузов повреждалась при сбросе.

Вода сразу разбивается, потому что ее сбрасывают с большой высоты. Воды нет, мы мочу пили сказал Линник

Ранее пленный старший лейтенант Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Антонюк рассказал ТАСС, как российский офицер убедил его сдаться без сопротивления и избежать смерти.