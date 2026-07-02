Командир ВСУ пригрозил ударить из минометов по боевикам, которые попросили еды Командир ВСУ угрожал боевикам, жалующимся на отсутствие еды

Москва2 июл Вести.Командир Вооруженных сил Украины (ВСУ) пригрозил нанести удар из миномета по позициям украинских боевиков, которые пожаловались на нехватку продовольствия, заявил пленный военнослужащий ВСУ Георгий Руснак в интервью РИА Новости.

Боевики ВСУ получают на передовых позициях одну полуторалитровую бутылку воды на пятерых человек, отметил Руснак​​​.

Я сейчас прикажу минометке, и вас там будут убивать приводит пленный слова командира

В свою очередь украинский пленный Даниэль Жарков сообщил, что боевики ВСУ голодали по десять и более дней, находясь на передовых позициях. ВСУ сталкиваются с критической нехваткой продовольствия и отсутствием логистики, заявил Жарков.