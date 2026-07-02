Москва2 июлВести.Командир Вооруженных сил Украины (ВСУ) пригрозил нанести удар из миномета по позициям украинских боевиков, которые пожаловались на нехватку продовольствия, заявил пленный военнослужащий ВСУ Георгий Руснак в интервью РИА Новости.
Боевики ВСУ получают на передовых позициях одну полуторалитровую бутылку воды на пятерых человек, отметил Руснак.
Я сейчас прикажу минометке, и вас там будут убиватьприводит пленный слова командира
В свою очередь украинский пленный Даниэль Жарков сообщил, что боевики ВСУ голодали по десять и более дней, находясь на передовых позициях. ВСУ сталкиваются с критической нехваткой продовольствия и отсутствием логистики, заявил Жарков.