Боевики ВСУ остаются без ротации и страдают от голода в Запорожской области Боевики ВСУ остаются в Запорожской области без ротации и терпят голод

Москва2 июл Вести.Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) остаются на позициях в Запорожской области без ротации, а также испытывают проблемы с обеспечением продовольствием, заявил российский боец с позывным Орбита в интервью РИА Новости.

Российские подразделения постоянно получают сведения о противнике с помощью разведки и радиоперехватов, отметил Орбита.

Радиоперехваты у нас идут ежедневно. Наша разведка работает своевременно, поэтому мы владеем информацией на переднем крае. По перехватам слышим, что противника заставляют сидеть на позициях. Основная проблема - это нет ротации. Кто-то может находиться на позициях до двух месяцев приводит РИА Новости слова Орбиты

Боевики ВСУ испытывают также трудности с обеспечением продовольствием, причем эти сведения подтверждают и украинские пленные.

Провизию им доставляют, но не так, как им хотелось бы. Не ежедневно, а, грубо говоря, один раз в неделю. Военнопленные, которых мы брали, были истощены. Проблема у них - доставка провизии, голод. Позиции, на которые заходили наши бойцы, уже были похожи на какую-то помойку. Видно, что быт у них совсем не налажен подчеркнул Орбита

Украинский пленный Даниэль Жарков признался, что боевики голодали по десять и более дней, находясь на передовых позициях.

В свою очередь украинский пленный Георгий Руснак заявил, что командир ВСУ пригрозил нанести удар из миномета по позициям украинских боевиков, которые пожаловались на нехватку продовольствия. Боевики получают на фронте одну полуторалитровую бутылку воды на пятерых человек, уточнил Руснак.